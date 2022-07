El director del Hospital Penna advirtió que las guardias pediátricas están quedando desiertas

15 julio, 2022 Leido: 19

Cuatro médicos pediatras y dos oftalmólogos renunciaron en los últimos días y así desistieron de seguir trabajando en el Hospital Interzonal José Penna. Así lo reconoció el director de ese centro de salud, Dr. Gabriel Peluffo.

“Estamos tratando de ver porque no somos los únicos a los que nos pasa. Es multicausal pero puede ser la carga laboral, la retribución económica; quizás, las ofertas múltiples que los médicos tienen en estos momentos para abordar otros ámbitos laborales y esta nueva modalidad de ir cambiando de lugar y no tener una entidad madre a la cual uno queda unida”, expresó Peluffo.

Actualmente trabajan en el centro de salud provincial dos oftalmólogos. “En las nuevas generaciones no se da como se daba en las nuestras, cuando uno tenía sentido de pertenencia más allá de la retribución económica o la carga horaria. Hoy, tal vez las cosas se miran de otra manera”, agregó.

“Ayer tuvimos una reunión con toda la mesa de salud y la cuestión pediátrica nos preocupa a todos porque las guardias están quedando desiertas no sólo en centros de salud públicos sino también en el sector privado. Conseguir médicos que hagan guardias es muy difícil. En cuanto a los oftalmólogos es también una situación bastante crítica; en la Provincia hay 70 oftalmólogos en todos los hospitales”, indicó.

Afirmó que en otras ciudades bonaerenses tienen una problemática similar en la misma especialidad médica o en otras.

Fuente: La Brújula 24

Volver