El Distrito Bahía Blanca de Vialidad coloca señalización turística en la zona

21 febrero, 2021

El equipo de Señalamiento del Distrito Bahía Blanca está colocando un nuevo tipo de señalización destinada a los turistas que recorren las rutas bajo esa jurisdicción.

A partir del trabajo conjunto con municipios de la región, se incorporó una nueva señalización informativa con fines turísticos. Su confección se originó luego del requerimiento de intendencias de la zona, con el objetivo de fomentar los lugares de esparcimiento y actividades recreativas de cada localidad.

Estas señales están colocándose en lugares estratégicos, como las entradas de estaciones de servicio o puestos de control, donde los usuarios se detienen y tienen la posibilidad de leer en forma tranquila y segura las indicaciones.

En este caso se diseñó una señal vertical interactiva e inteligente, donde se informa sobre las principales actividades y servicios con los que cuenta el lugar mediante la utilización del código QR, el cual se escanea fácilmente con la cámara del celular y se vincula a la página de turismo de cada municipio con toda la información, fotos y videos.

A la fecha se colocó la primera señal en el Km 714 de la RN3, en el Puesto de Control Zoofotosanitario de Senasa, incluyendo atractivos turísticos de los municipios de Villarino y Carmen de Patagones.

Estas tareas continuarán en los accesos a las estaciones de servicios ubicadas en el Km 493 de la RN3 en Tres Arroyos, Km 593 de la RN3 en Dorrego, Km 133 de la RN33 en Pigüe y en el Km 199 de la RN33 en Guaminí.

Esto se enmarca en el esfuerzo que está haciendo el gobierno Nacional por dinamizar las economías regionales, en este caso en relación al turismo, en lugares que no son tan conocidos o no tienen tanta promoción.

En la actualidad y debido a las medidas de cuidado impuestas por la pandemia, el turismo regional ha incrementado la cantidad de visitantes, con lo cual, este tipo de acciones aportan al fomento de las pequeñas localidades y a facilitar el acceso a lugares que no son popularmente conocidos.

