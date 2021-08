El DJ Darío Pellicciotta sostuvo que las autoridades “no saben escuchar” y solicitó que las medidas sean “parejas”

24 agosto, 2021 Leido: 237

Darío Pellicciotta, Disc Jockey tresarroyense, conversó con LU24, luego de que el Secretario de Desarrollo Económico del municipio Matías Fhurer, anunciara que mañana se llevara a cabo una reunión con representantes del rubro de los eventos y fiestas, para informar en qué marco se volverá a la actividad en un rubro tan postergado por la pandemia. Pellicciotta, que si bien no aseguró asistir al encuentro, expresó que los funcionarios “no saben escuchar” ante las propuestas de los afectados.

“Estamos esperando volver a largar, fue muy larga la parada de todo esto” indicó en primer lugar el DJ local, y sostuvo que “fuimos los más perjudicados también, por lo que estamos esperando ver lo que pasa”. En ese sentido, apuntó contra las autoridades y dijo “somos muchos los que vivimos de esto, pero nuestros funcionarios hay cosas que no las entienden, y no saben escuchar”.

Ante la espera de los permisos para la vuelta a la actividad, Pellicciota manifestó “esperemos que tomen las medidas necesarias para, más o menos, tratar de volver a la normalidad”.

Haciendo hicapié en que las medidas tomadas por el gobierno han sido injustas para este rubro de eventos, el DJ aseguró que “la realidad es que la gente se junta en las cervecerías, restaurantes, confiterías y no ha sido la cosa pareja, vemos que los gimnasios están llenos” y agregó “además te dicen que no podes bailar, pero el municipio fomenta y permite que haya en muchos lugares zumba, y el zumba es un montón de gente bailando”. Resaltando la similitud en la práctica del zumba con los eventos en los que surge el baile, indicó “no difiere mucho de lo que es una fiesta, por eso vemos que la cosa no es pareja”.

Asimismo, y refiriéndose a la imposibilidad que habría en el caso de volver a la actividad, de que se permita el baile en las fiestas, explicó “en algunos pubs, no hay baile, pero no se puede ni caminar de la cantidad de gente que hay”. Y además, Pellicciotta sostuvo que ha expresado estas cuestiones ante las autoridades municipales en otras ocasiones pero “ellos dicen que yo estoy equivocado” y por eso reafirmó “hay gente que no sabe escuchar, están cerrados en lo que dicen ellos”.

Para finalizar, y haciendo referencia en que son entre 600 y 700 las personas perjudicadas por la falta de actividad en este rubro, dijo “esperemos que la gente de la municipalidad nos de una mano, porque es muchísima la gente que depende de esto” y además “que todo el mundo pueda trabajar pero que la cuestión sea pareja”.

Volver