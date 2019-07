El doctor Alfredo García derriba varios mitos respecto de la salud del corazón

El reconocido cardiólogo Alfredo García reconoció que el estrés y el modo de vida actual impactan en la salud cardiovascular, por lo que aparecen más patologías en edades tempranas y sobre todo en hombres. “La manera de prevenirlas es el control estricto de los factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, las dislipemias, que sumadas a la predisposición familiar e individual, hace que se puedan desarrollar enfermedades coronarias a edad. Temprana”, indicó.



“La dieta equilibrada, la actividad física y la medicación son las tres pautas más importantes por cumplir. Pero lo que sucede es que como son enfermedades asintomáticas, suele darse que la gente cumple sólo con la medicación y no con el resto, lo que no las protege entonces de que aparezca un evento cardíaco. Hay quienes dicen ‘tengo un poquito de colesterol’ y no le dan importancia; los niveles de colesterol, triglicéridos y glucemia normales porque cuando se superan estos niveles, hay riesgo”, advirtió.

“La aspirina no previene infartos”

Por otra parte, desmintió que la aspirina a diario prevenga problemas cardíacos en personas sanas. “No se aconseja, porque estudios han demostrado que cuando uno hace la prevención primaria en pacientes con factores de riesgo, no sólo no se ha detectado que la aspirina no previene nada sino que además, por el ácido que la compone, puede generar eventos hemorrágicos. Y el costo- beneficio demostró que no da resultados en prevención primaria”, explicó.

También derribó el mito de que los problemas cardíacos son propios de personas mayores. “En el hombre, la década crítica es de los 45 a 55 años. Y en el caso de la mujer, hay que decir que en el mundo se producen más fallecimientos por enfermedad cardiovascular que ginecológica. Hay que inculcarles que también tienen que controlar su salud cardíaca”, sostuvo. Respecto de los jóvenes, advirtió que “el consumo de algunas drogas puede provocar infartos”.

Y respecto de los síntomas de enfermedad coronaria, aseguró que en el caso de las mujeres suelen ser distintos y menos típicos a los que se presentan en el hombre, por eso suelen ocurrir eventos que no son fáciles de detectar. “El dolor del pecho y la sensación de falta de aire desmedida en relación a la actividad que se está desarrollando son causales para hacer una consulta y realizarse estudios”, concluyó.