El doctor Alfredo Podlesker y su recuerdo del trabajo conjunto con Pomponio

23 enero, 2022 Leido: 1255

El doctor Alfredo Podlesker acompañó como cardiólogo las cirugías oculares, incluidos los trasplantes de córnea, del doctor Ariel Pomponio. Y sobre su fallecimiento, ocurrido hace una semana mientras participaba de una excursión de pesca, Podlesker aseguró hoy a LU 24 que “fue un golpe para todo el cuerpo médico de Tres Arroyos y para mí; se ha perdido un gran valor profesional, por las técnicas quirúrgicas que realizaba, en especial el trasplante de córnea. Este trasplante requiere una serie de pasos porque a veces, cuando no hay disponibles en el país, hay que importarlas de Estados Unidos con un proceso bastante engorroso. Ariel, ‘el gordo’ como yo le decía, era un profesional incansable y con una gran habilidad para el trabajo manual microscópico que hacía para concretar el trasplante, para el cual yo aportaba el control cardiovascular. Nunca tuvimos ninguna complicación, todas las operaciones salieron muy bien”, sostuvo.

“De alguna manera tuve el privilegio de trabajar con él 25 años, incluso él me operó a mí, me hizo una cirugía de cataratas. Y venían a atenderse con él gente de Tucumán, de Córdoba, su centro era de nivel nacional”, concluyó Podlesker.

