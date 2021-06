El doctor Byrne aseguró que se necesita “un sistema de salud más solidario”

20 junio, 2021 Leido: 108

El doctor Juan Carlos Byrne, referente de la Clínica Hispano Argentina, aseguró hoy en torno al debate que tomó estado público en los últimos días que “hay que reformar el sistema de salud, pero es difícil llevarlo a cabo. Hay todo un sistema instalado desde hace muchos años, y sectores que tienen mucho poder, por lo que para modificarlo se requiere un acuerdo muy amplio entre la política, los sindicatos y las grandes empresas de salud”.



Byrne descartó que el Gobierno tenga la intención de estatizar el sistema de salud para ‘quedárselo en sus manos’; en este sentido, apuntó a que “entiendo que la intención es crear un sistema más solidario, porque una estatización requiere una reforma profunda que no se puede hacer de un día para el otro. Con intenciones y mayoría parlamentaria el Gobierno puede intentar hacer reformas, pero sin el acuerdo de la mayoría de los sectores es difícil. No creo, y lo considero una elucubración política, que haya interés en desfinanciar a un sector. Lo que sí es importante es que el sistema sanitario necesita una reforma, porque no creo que hoy ni el sistema público ni el de las obras sociales están funcionando para dar lo mejor”.

“El ideal es que el sistema público como funciona por ejemplo en Europa, donde son muy solidarios y la medicina privada o de prepagas es sólo para una elite, porque la población está cubierta por un seguro nacional. En Inglaterra, España, funciona de esa manera, con una cobertura amplia y para todos sin importar qué trabajo tengan, o si lo tienen o no”, consideró Byrne.

Con respecto a la situación de las prepagas y las obras sociales, el profesional advirtió que “están tratando de cubrir costos altísimos, con medicamentos que faltan y aumentan de precio, por todo lo que se necesita en la atención de la pandemia, y eso lo están sufriendo tanto las prepagas, que pagan las internaciones, como las obras sociales. Y si bien es cierto que las prepagas aumentaron las cuotas, eso no tiene relación con el gran incremento que tuvieron los medicamentos”, sostuvo.

También hizo hincapié en los costos financieros que afrontan las clínicas y efectores de salud privados a los que las obras sociales les pagan las prestaciones a no menos de 90 días, y las prepagas en torno a los 45 días. “Todos le estamos debiendo al Estado”, admitió.

Volver