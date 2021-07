El doctor Calabrese respondió a las dudas más comunes sobre vacunas e inmunidad contra el coronavirus

El doctor Jorge Calabrese hizo un repaso por las dudas frecuentes que le plantean pacientes y amigos en torno a las vacunas contra el coronavirus, entre ellas la razón por la que se demora la segunda dosis de la Sputnik V. Entre otras consideraciones, recomendó seguir la indicación de vacunarse contra el COVID-19 y la gripe con un lapso de 14 días entre ambas inoculaciones, tal como recomienda el Ministerio de Salud. Y también se refirió a los tipos de vacunas contra el coronavirus que existen o están en desarrollo, más de 80, bajo cuatro plataformas o mecanismos a través de los cuales se le presenta al sistema inmunitario del paciente el virus, para estimular la producción de anticuerpos. Las más conocidas son la vacuna con virus inactivados o atenuados (las chinas Sinovac y Sinopharm), y las hechas con subunidades proteicas del virus, inocuas, pero que permiten generar una respuesta inmunitaria (Novavacs). “Y las que nos interesan porque han llegado al país son las que están hechas en función de vectores virales no replicativos, es decir que no causan infección, y que son la Sputnik V, AstraZeneca Oxford, Covishield (la misma pero hecha en la India) y Cansino. La diferencia con la Sputnik, que es muy buena vacuna, es que en su componente tiene en su primer dosis el adenovirus humano Nª26, y en la segunda el Nº5, que es más difícil de producir y por eso se genera un faltante de la segunda dosis a nivel global”, puntualizó.

“Luego vienen las de ARN mensajero, consideradas las vacunas del futuro y las mejores de todas, y que son la Pfizer y Moderna, estadounidenses, y la alemana CureVac”, aseguró.

Asimismo, indicó también que las demoras en el arribo de la segunda dosis de Sputnik V han llevado a investigar la probable combinación entre distintas vacunas. “Es lo que llaman vacunación heteróloga, y si bien en algún momento se estableció que las vacunas contra el COVID no eran intercambiables, en Madrid se hizo un estudio muy profundo tras la negativa de muchos pacientes a recibir la segunda dosis de AstraZéneca por sus efectos secundarios, aplicándoles una dosis de Pfizer. Y se encontró buena tolerancia y respuesta inmunitaria. Por eso, y además por la falta de vacunas, se está explorando la intercambiabilidad entre varias”.

Y finalmente, advirtió que quienes han padecido la enfermedad del coronavirus, han generado una cantidad de anticuerpos que les garantizan una inmunidad natural de mejor calidad a la que podrían recibir a través de la vacuna. “Por eso, para ellos, la recepción de la primera dosis de la vacuna es como si tuvieran ya las dos, y si reciben la segunda, opera como una tercera dosis de la vacuna. Es lo que llamamos inmunidad híbrida. De esta manera, el que tuvo la enfermedad y es vacunado tiene un plus de inmunidad por sobre el resto de la gente”, graficó.

