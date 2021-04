El doctor Furmento advirtió que “los que creían que no tenían riesgo tendrán que cuidarse”

El doctor Juan Manuel Furmento, reconocido profesional de la medicina, expresó su preocupación por la evolución de la pandemia y advirtió que “tanto en la esfera pública como en la privada de la salud se está trabajando a destajo; el tiempo pasa y la situación se complica. Hemos tenido sobresaltos en ambas Unidades de Terapia Intensiva que tiene la ciudad, y la amenaza de situaciones de ocupación del Hospital que han hecho que se tenga que derivar pacientes a la clínica”.

Respecto de las características epidemiológicas de la segunda ola, aseguró que “si bien no he detectado pacientes más jóvenes en el consultorio, ante la duda que presentan síntomas atípicos uno investiga y se terminan encontrando pacientes con patologías que no parecen ser COVID y lo son en todos los espacios, consultorios, hogares de ancianos, domicilios. Y por supuesto hay referencias a mayor contagio entre jóvenes tanto acá como en grandes ciudades”.

Y en relación con el comportamiento de los vecinos, admitió que “si bien se diagnostica mucho más, es real que hay muchos más contagiados con lo cual hay también más enfermos que se pueden complicar. Los que tenían riesgo o miedo de morir habían tomado conciencia, se cuidaban y lo siguen haciendo, y otra parte de la sociedad que creyó que a ella no le iba a tocar y sin embargo les está tocando, porque se está enfermando gente más joven. Así que tendrán que cuidarse”.

