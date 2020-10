El doctor Luciano Matta contó cómo funciona la sala COVID

20 octubre, 2020

El doctor Luciano Matta, médico clínico en el Centro Municipal de Salud y uno de los integrantes del equipo de la sala COVID, donde se internan los casos de moderados a severos que no requieren terapia intensiva, contó a la radio el funcionamiento de ese espacio, un ala nueva donde antes funcionó el servicio de Cirugía. “Hay 12 pacientes internados, una supervisora y tres enfermeros en turnos de seis horas cada uno, además de una mucama. Los médicos evaluamos a los pacientes a la mañana y a la tarde, si es necesario pedimos prácticas de laboratorio o placas. Por ser un lugar potencialmente contaminado, no se permite el acceso a ningún familiar, por una Tablet la comunicación se da de manera virtual porque no están permitidos los celulares. Las chicas que están a cargo son amorosas”, contó.

Advirtió, en torno a la evolución del coronavirus, que “es algo de lo que estamos aprendiendo todos. Hay gente que cree que sólo terminan en internación los pacientes con factores de riesgo, sin embargo hay jóvenes de no más de 30 a 35 años. Los tratamientos se están evaluando, en general lo que damos son antibióticos para la neumonía, corticoides como la dexametasona y plasma de convalecientes siguiendo determinados criterios, que llega desde el Servicio de Hemoterapia de Bahía Blanca. Este tratamiento es el que ha mostrado buenos resultados para evitar que el paciente tenga que usar respirador. El virus inflama los pulmones, suele ocurrir entre el séptimo y el décimo día sobre todo en pacientes con comorbilidades, por eso es tan importante el seguimiento que los médicos del sistema sanitario están haciendo día a día con los pacientes positivos”.

Finalmente, Matta abogó por “un cambio de conducta en la gente que va más allá de la cuarentena; es necesario cuidarse. Este virus es muy contagioso, infecta a mucha gente, y hay a quienes golpea más fuerte: influyen las comorbilidades, el miedo que puede paralizar el sistema inmune”.

