El doctor Ustarroz explicó las consecuencias jurídicas de incumplir el aislamiento

19 marzo, 2020

Tras concretar un operativo para conminar a un vecino a cumplir con el aislamiento obligatorio, el doctor Juan Carlos Ustarroz, ayudante fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, explicó cuál es el marco jurídico que rodea a estos casos y sus consecuencias desde el punto de vista judicial.

“El decreto firmado por el presidente de la Nación dice, en el artículo 7, que un determinado grupo de personas debe cumplir con el aislamiento obligatorio, que jurídicamente no es una prisión domiciliaria –que el presidente no puede ordenar porque le está vedado por la Constitución- sino una medida sanitaria. Interviene la justicia porque a veces es necesario hacerlo ante los casos en que esta medida no se cumple, y la consecuencia jurídica es la desobediencia en la que está incurso quien incumple la medida, un delito que está previsto en el Código Penal. A su vez, también el artículo 205 del Código sanciona a quien facilita la propagación de una epidemia. Pero obviamente se inician las actuaciones pero las consecuencias jurídicas se enfrentan finalizado el aislamiento, que en definitiva es lo más importante”, explicó Ustarroz.

En el mismo sentido, indicó que el aislamiento es una medida precautoria, un principio del derecho ambiental que indica que “en caso de duda, hay que asumir la peor situación. Lo que se entiende es que las personas que integran los grupos sospechosos pueden ser portadoras del virus; quizá no, y ojalá que no, pero es necesario aislarlas representándose, a la hora de tomar medidas, el peor escenario posible. Si se sobreactúa, lo clave es que se está actuando en una emergencia sanitaria y se busca frenar la propagación de un virus”.

Lo más controvertido de la aplicación de estas medidas tendrá que ver, consideró Ustarroz, con su alcance extendido a quienes han tenido contacto estrecho con los casos sospechosos. “Esto sin duda va a ser lo más difícil, pero contamos con la buena voluntad de la gente. Las medidas no son simpáticas, pero hay que cumplirlas. Y en cuanto a estas personas que deben cumplir con el aislamiento, aunque tiene un tamiz antipático tener que denunciarlos, hay que tener claro que no son nuestros enemigos, eso no está en discusión: hay que cumplir la ley y las autoridades se han puesto muy firmes en esto”, finalizó.

