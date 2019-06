El Dr. Alejandro Cabido agradece las disculpas y arrepentimiento de Alicia Resser

El Dr. Alejandro Cabido agradeció la actitud de la señora Alicia Resser quien le pidió disculpas públicamente y se desdijo de las acusaciones que había realizado contra su persona el pasado 6 de marzo.

“Arrepentimiento”

“Quisiera manifestar mi arrepentimiento con respecto a las declaraciones que hiciera el 6 de marzo de 2019, en este medio, con respecto al Dr. Alejandro Cabido.

He estado reflexionando y considero que me precipité con mis manifestaciones. Por lo tanto, aprovecho el mismo medio, para solicitarle disculpas al Dr. Cabido, sabiendo el perjuicio que le han ocasionado mis declaraciones”, dijo Resser.



“Su accionar profesional fue correcto y, posiblemente la angustia del momento que viví, no me permitieron ver las cosas con la claridad de ahora. Espero sepa comprenderme y aceptar mis disculpas”, agregó.

“Valoro su capacidad de reflexión”

Por su parte, Cabido, tras escuchar las declaraciones por LU 24, manifestó que “la verdad valoro su capacidad de reflexión al solicitar las disculpas con respecto a los dichos tan descalificadores sobre mi persona que hiciera en este mismo medio en el mes de marzo pasado. La señora Resser reconoce el error ahora, cometido entonces, y el perjuicio que sus declaraciones me ocasionaron oportunamente. Más allá del mal momento que viví y del tiempo transcurrido, considero acertado que la señora haya rectificado su discurso y con esto doy por terminado el episodio”.