El Dr. Alfredo García sostuvo que “hemos visto arritmias cardiacas” como una de las secuelas pos COVID 19

21 abril, 2021 Leido: 441

Se sabe que el haber padecido COVID 19 puede dejar secuelas en los pacientes, y una de las que se ha comentado últimamente es ciertos padecimientos cardiacos. Es por ello, que LU24 consultó al cardiólogo tresarroyense Alfredo García, para que comente sobre éstas patologías que pueden afectar a aquellos pacientes que hayan transitado por el virus.

“Realmente hemos tenido patologías cardiacas, fundamentalmente lo que hemos visto son arritmias cardiacas, es decir alteraciones en el ritmo cardiaco” sostuvo el Dr. García y especificó que “hubo pacientes que hemos hecho controles de rutina, y cuando han concurrido en la consulta pos COVID, nos hemos encontrado con sorpresas como arritmias bastantes importantes”.

Según aseguró el médico cardiólogo, éstas arritmias surgen “por la agresión que produce el virus sobre el corazón”, pero que “no hemos visto acá, alteraciones sobre el musculo cardiaco, pero sí sobre la parte eléctrica del corazón”.

Asimismo, García manifestó que “con los tratamientos hemos visto, que a medida que pasa el tiempo las arritmias van desapareciendo”. Lamentablemente, indicó que “esto da lugar para tener cualquier tipo de complicación, pero es lo que hemos visto en el poco tiempo que tenemos de esta pandemia”.

Por otra parte, remarcó que “la prevención es fundamental, en lo que se insiste es el barbijo, el distanciamiento y lavado de manos, y sobretodo no relajarse cuando uno lo tuvo, porque algunos quedan inmunes y otros no. La única manera de protegernos actualmente es la vacuna, y como cualquier vacuna a uno lo protege, pero puede infectarse estando vacunado, aunque lo que se ha visto es que los riesgos son mucho menores”.

Como recomendación a la comunidad para fortalecer el corazón explicó que son clave “las medidas preventivas que uno habitualmente indica, vida sana, actividad física, no tener factores de riesgo como colesterol, tabaquismo o diabetes”.

Para finalizar, reconoció que los pacientes cardiacos “son las personas que tienen más predisposición a las complicaciones del COVID, pero es muy relativo, pero hemos visto personas que prácticamente sin comorbilidades están bastantes complicados, y personas añosas con comorbilidades no la han pasado tan mal, aunque estadísticamente obviamente la persona con comorbilidades tiene mucho más riesgo”.

