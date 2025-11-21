El Dr. Basile atenderá el próximo jueves en Policoop
El Dr. Oscar Raúl Basile atenderá el próximo jueves en Tres Arroyos, lo hará desde las 10 en San Lorenzo 144.
En diálogo con FM Ilusiones sostuvó que “voy a empezar a implementar la dieta con Inteligencia Artificial, método más destacado y seguro, con esta medida nos aseguramos de que cada paciente tome la medicación adecuada evitando algún efecto contraproducente”.
“Es una época ideal para empezar a llevar una dieta distinta, con comidas más sanas, especialmente a base de verduras y frutas. Como siempre, se agregan las proteínas”, expresó.
“Conmigo van a comer la mitad de lo que están comiendo, normalmente se bajan cuatro kilos por mes”, afirmó y aseguró que “quitamos ansiedad, apetito, sacamos exceso de líquidos, quemamos grasas y ayudamos a ir de cuerpo. También van a eliminar hidratos de carbono y grasas por intestino”.
“Es un método naturista alemán de última generación muy efectivo. Es alopatía, no homeopatía y no hay efectos colaterales ni contraindicaciones con la medicación que puedan estar tomando”.
Por consultas y turnos, comunicarse al teléfono 223 – 6079169.