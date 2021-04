El Dr. Benicio Arias recomendó aumentar la concientización para evitar contagios y muertes por el COVID 19

La situación que plantea ésta segunda ola de contagios del COVID 19 es preocupante, y Tres Arroyos no es ajeno a la situación general del país. La aceleración de contagios preocupa a las autoridades sanitarias, y se pide extremar las medidas preventivas. El Dr. Benicio Arias, en dialogo con LU24 recordó los cuidados que debe tener cada ciudadano para evitar el contagio, y puntualizó en la importancia de la concientización de toda la comunidad.

En primer lugar, y refiriéndose a la situación actual de la pandemia, aseguró que “está causando estragos y estamos llegando a niveles que nunca habíamos pensado, porque las otras veces se tomaron medidas que moderaron el ascenso, y el aplanamiento de la curva permitió mantener los sistemas de salud de forma adecuada” y agregó que hoy por hoy, llama la atención “lo rápido de los contactos y lo rápido que complica a los enfermos”.

En ese sentido, sostuvo que desde lo profesional, no se encuentra atendiendo específicamente a pacientes con COVID, pero se observa en general la situación crítica “con solo ver la ocupación de camas y el número de fallecimientos”.

Con respecto a las medidas preventivas para evitar los contagios, recordó sobre la sanitizacion, el distanciamiento, el uso de barbijo y expresó “nada nuevo puede uno decir de lo que ya se dice sobre cómo cuidarnos, pero lo que quiero decir es que, lo fundamental es la concientización de que el virus lo llevamos nosotros a todos lados”. Y ejemplificó con un caso que pudo conocer hace poco tiempo de una familia que “fueron a visitar a familiares a La Plata, cuando volvieron enfermaron a los de acá, y uno de ellos está internado en el Hospital”.

Es por ello, que hizo hincapié en que no sería necesario en éste contexto la visitas extraordinarias a familiares, específicamente, no es recomendado salir de la burbuja del hogar, y así lo explicó: en esta fase 3 que condiciona las reuniones sociales, yo personalmente creo que cada uno solo debe transitar dentro de su propia burbuja, ocasionalmente ver a algún familiar por una cuestión puntual” y añadió “hay que ser más riguroso incluso que lo que ordena el gobierno” comparando además la situación con un contexto de guerra, en la que se debe cumplir “con lo que diga el comandante”.

“Si no estamos de acuerdo con una medida, tenemos que aceptarla igual, porque ahí está el problema de la trasgresión, la gente no concientiza de que se puede morir” dijo el médico tresarroyense, y brindó otro ejemplo, “en el mes de diciembre falleció mi hermano de 65 años médico y mi mamá que lo había ido a visitar, también se contagió y falleció”.

Para finalizar, el Dr. Benicio Arias, afirmó que “estamos al riesgo de la muerte siempre, y les cuento lo que me pasó a mí, porque le puede pasar a cualquiera” y agregó, “podemos creer que estamos sanos y tener el virus”.

