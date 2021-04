El Dr. Guerra aseguró que no se han estudiado nuevas cepas de COVID 19 en Tres Arroyos

12 abril, 2021 Leido: 108

Ante la nueva ola de contagios, y la llegada de nuevas cepas del COVID 19 a la Argentina, el Secretario municipal de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, explicó en LU24 sobre las cuestiones más importantes que debe saber la población.

“En primera instancia lo que uno tiene que saber es a qué se refiere cuando habla de cepas o distintas cepas, las cepas de los virus van en relación al estudio genómico” indicó Guerra, y detalló “las cepas son distintas formas que tiene un virus en cuanto a los genomas, y este virus, como todos, a través de mutaciones en su forma, genera distintas cepas”.

En ese sentido, continuó explicando “estas mutaciones se generan a través de la multiplicación de los contagios, cuando hay una multiplicación extensa de un virus, las mutaciones son sumamente frecuentes, y si un virus tiene una capacidad de transmisión alta como es el SARS COV 2, que es el que genera al COVID 19, tiene una velocidad de reproducción muy rápida, genera cargas virales altas, y empieza a generar mutaciones para desplazar las cepas originales”.

“Hoy sabemos que éste virus tiene múltiples mutaciones, y sabemos que en nuestro país están circulando la variante de Reino Unido, la variante de Manaos, la variante de Rio de Janeiro y la variante de California, y no hay datos de la variante sudafricana en nuestro país” informó, es por ello, que además comentó sobre los comportamientos de éstas distintas cepas.

El Dr. Gabriel Guerra, entonces, explicó que “en cuanto a la sintomatología es la misma que genera el virus original, es un virus respiratorio, que genera sobretodo el cuadro tipo influenza, con tos, secreción nasal, cefalea, mialgias, puede producir diarrea y particularmente este virus genera daños en las neuronas que afecta el gusto y el olfato”. Con respecto a las diferencias, dijo “son cepas mutantes que producen mayor posibilidad de contagio, tienen una más alta transmisibilidad que el virus original, no se ha visto mayor morbilidad o mortalidad, pero lo que si se ha visto es mayor intensidad en los síntomas”.

La variante sudafricana, la cual no se han detectado casos aún en nuestro país “se está estudiando como algo diferente, podría ser resistente a las vacunas y podría generar por una forma escurridiza de comportamiento, menos lectura del sistema inmunológico, por lo tanto, posibilidad de generar re contagios en forma frecuente” manifestó el encargado de la Secretaria de Prevención y Salud.

Continuando su explicación en cuanto a las cepas del COVID 19, Guerra indicó que cada una se detecta “a través de un análisis específicos de estudio genómico, que no se hace en todos los estudios de PCR, uno cuando tiene en la población circunstancias particulares de alta transmisibilidad o mayor morbilidad, que aumente drásticamente el número de internaciones, pasa a ser como un centro Centinella y esas muestras deben ser remitidas a un establecimiento especifico, que en nuestro país se realizan en el Instituto Malbrán, para evitar la circulación comunitaria en la población”. Detalló además que “no lo hemos hecho en Tres Arroyos, ya que no tenemos características para pensar de que hay una trasmisión más alta del virus original” y también que “no hemos tenido pacientes que hayan venido del exterior, que sí en esos casos existe la obligación de realizar esa muestra para el estudio genómico”.

Para finalizar, hizo hincapié en “el uso de correcto de barbijo, tiene que cubrir nuestra nariz, porque este tipo de virus tiene más posibilidad de egresar e ingresar por las fosas nasales que por la cavidad bucal, deben higienizarlo todos los días y utilizarlo seco”, como así también el resto de las recomendaciones de sanidad, para evitar los contagios, como el uso de alcohol y distanciamiento.

Volver