El Dr. Oscar Basile atenderá el lunes 24 en Policoop

17 junio, 2024

El médico alópata Oscar Basile estará atendiendo en nuestra ciudad el lunes 24 en Policoop.

En contacto con LU 24 destacó el método alemán para bajar de peso que él aplica, y dejó en claro que “esto no es homeopatía, es clínica aplicada a la nutrición y obesidad”.

Basile anunció “una rebaja en la consulta, con un precio congelado hasta julio inclusive: estoy cobrando quince mil pesos cuando normalmente se paga arriba de los veinte mil.

“Yo le pediría a la gente que nos llame al 223 – 6079 – 169. Los voy a recibir yo y vamos a tomar directamente los horarios para el turno, ya que tengo varias personas para atender, de 10: 00 a 20:00, ingresando a Policoop por San Lorenzo 144”, indicó.

“Les enseñamos a comer y a tener una dieta explicando las calorías, algo que les dura para toda la vida, la persona baja cuatro kilos por mes, y no hay inconvenientes en tomar la medicación en personas que tienen ya medicación de base”, sostuvo.

“Tengan en cuenta que esto no va a fallar para nada: los resultados son espectaculares y hay gente que ha bajado mucho peso, y lo bueno de eso es que no hay rebote, no hay anfetaminas, es absolutamente natural”, explicó.

“Cuando llega septiembre, vamos a tener muy buenos resultados, porque en invierno hay comidas diferentes con mas calorías, pero yo les puedo recomendar verduras calientes para distintas dietas que andan muy pero muy bien, recuerden que todo es salud, bajar de peso es muy conveniente, se regula la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos”, manifestó.

Reiteró que el lunes 24 estará a partir de las 10:00 y sugirió que lo llamen al teléfono indicado anteriormente: 223-6079-169.

