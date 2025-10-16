El Dr. Rivera Moirano atiende este sábado en Policoop

El oftalmólogo Sebastián Rivera Moirano, habló con LU 24, en vísperas de la visita que realizará este sábado a los consultorios de Policoop.

En contacto con LU 24 dijo “es muy importante revisar a los chicos de 5 años y confirma cualquier patología, como así también, los pacientes con diabetes deben hacer consultas anuales y quienes tengan antecedentes de Glaucoma”.

Campaña cirugía gratuita en Bahía Blanca resaltó que “nos fue muy bien operamos a más de 30 pacientes con cataratas obteniendo resultados excelentes”.

Luego, se refirió a la importancia de realizar tratamientos con láser y destacó “es un tratamiento sumamente efectivo para diabéticos, también nos ayuda a combatir la trombosis venosas y limpieza de la pacificación en la capsula ocular posterior, tratamientos múltiples de maculopatía e inyecciones intravítreas tratando a cada paciente”

Para comunicarse con Rivera Moirano, hacerlo al WhatsApp 291-6497455.

