El dueño de la casa es el principal sospechoso del homicidio de Rocío Fernández

Por ahora no hay una acusación oficial pero su desaparición repentina y cierto vínculo con Rocío Fernández (27) lo transforman en la persona sobre la cual se enfoca la investigación.

Juan Carlos Galarregui nació en mayo de 1968 y a sus 56 años vivía en el domicilio de Grecia al 1000, donde en la mañana de este miércoles fue hallado el cadáver de Rocío.

Aunque no se puede confirmar, porque nadie alcanzó a verlo, se cree que fue él quien escapó por los fondos cuando la policía llegó al domicilio en búsqueda de la mujer desaparecida el pasado sábado. Hubo corridas, policías pasando a casas lindantes, gritos de alarma, pero el hombre en fuga, se fugó.

Como dueño de la casa, la desaparición de Galarregui ya es de por sí sospechosa. Si a eso se le agrega que conocía a Fernández, su situación pasa a ser mucho más complicada. Y si además de todo, la propia víctima habría mandado un mensaje a un amigo diciendo que iba a estar en esa casa (en verdad, envió una ubicación de google maps), todo es casi decisivo. También que los vecinos lo definían como “un tipo que andaba en la ‘joda’ de la droga”.

Sin embargo, hasta ahora el fiscal Fernando Berlingeri explicó que no tiene una imputación directa y, por lo tanto, una orden de detención. “No hay ninguna medida respecto a esa persona, pero por supuesto que es un individuo de interés para la investigación… en su casa apareció un cadáver”, dijo el fiscal a este medio.

Galarregui era una persona que en el barrio no tenía el mejor de los conceptos. El problema de consumo y su posible relación con la venta a baja a escala de estupefacientes lo tornaban un vecino problemático. Incluso en el año 2021 tuvo una confrontación en la puerta de su casa y recibió un disparo de arma de fuego en una pierna.

Distintas fuentes judiciales y policiales confirmaron que no existen registros de antecedentes penales de este hombre, aunque sí cuatro causas como víctima.

Por lo pronto su paradero es desconocido y no hay una búsqueda activa ya que no existe la directiva judicial. De todos modos la policía está atenta a cualquier circunstancia vinculada a Galarregui y su aparición para ponerle a disposición del fiscal Berlingeri.

