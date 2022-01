El dueño del Hotel Aitén.Có pide que resuelvan la nocturnidad frente a su comercio, “El delegado ya no me atiende”

22 enero, 2022 Leido: 1819

Una situación que se repite en la noche de Claromecó, perjudica directamente la actividad que desarrolla el Hotel Aitén.Có, su propietario Jorge Di Plácido, contó que: “tengo un problemón porque por la 9 nadie me quiere tomar una habitación por la música que suena hasta las 5/6 de la mañana todas las noches, es impresionante, no se puede dormir. Yo documenté todo con videos y se los envié al delegado y a la policía y resulta que eso está habilitado hasta las 5 de la mañana. Todo esto me está tocando monetariamente, ya es un problema grave, porque la gente se va. Anoche me descompuse porque un señor bajó, me trató mal y se fue, y mi sistema nervioso llegó a un punto que hizo que me descompensara”.

Di Plácido sostiene que el lugar donde se juntan no es un boliche, “es un predio que no sé cómo está habilitado frente a un Hotel, donde todas las noches pasa lo mismo, esto no tiene límites y quien viene a buscar tranquilidad realmente no la obtiene. No quiero llegar a hacer una denuncia, siempre trato de hablarlo con el delegado, pero esto ya viene de hace un par de años y no buscan solución, además de la música que no deja dormir, también ahora se arman peleas cuando todo termina, realmente me genera un perjuicio económico importante, el delegado ya no me atiende. Son en su gran mayoría jóvenes y la verdad ya no sé qué hacer con todo esto, es cosa de todos los días”.

El comerciante sostuvo que “entiendo que todos estamos para trabajar en temporada, pero no para perjudicar a los demás, entiendo que por ahí son amigos de ellos, son los Müller y no sé cómo habilitaron un lugar así”.

Por otra parte, Julia, una turista cordobesa contó que, “es la primera vez que visitamos el lugar, realmente es muy lindo, llegamos ayer, y lamentablemente estamos pegados a un boliche, anoche fue muy complicado para el descanso, los gritos, la música y parece que hubo peleas, nosotros ya nos vamos, queríamos conocer y descansar, pero ya mañana nos volvemos porque no se puede así”.

Volver