El dúo que protege tus huesos: Calcio + Vit D

31 octubre, 2025 0

A partir de los 40, y especialmente durante la Menopausia, el cuerpo femenino atraviesa cambios hormonales que aceleran la pérdida de masa ósea, debido al cambio hormonal. En nuestro país 1 de cada 4 mujeres post menopausia tiene osteoporosis. Pero hay dos aliados naturales que pueden ayudar a prevenirlo: el calcio y la vitamina D.

El calcio fortalece huesos, dientes y músculos, mientras que la vitamina D es la llave que permite su correcta absorción. El calcio junto a la Vit D puede favorecer y ofrecer beneficios más allá de la salud ósea.

¿Cuáles son alimentos fuente de Calcio?

• Lácteos descremados: yogur, leche, quesos semiduros.

• Vegetales verdes: brócoli, kale, espinaca cocida.

• Frutas: kiwi, mandarina, higos secos

• Frutos secos y semillas: almendras, sésamo, amaranto.

• Legumbres.

• Bebidas vegetales fortificadas con calcio, tofu

¿Cuáles son fuentes de Vit D?

• Pescados grasos: caballa, atún, salmón.

• Yema de huevo.

• Lácteos fortificados.

• Y, por supuesto, exposición solar moderada: 15 minutos al día en brazos y rostro, sin protector en ese breve lapso.

Durante la menopausia, consumir calcio y vitamina D es cuidar tu futuro. Aunque no alcanza con eso, hay que combinar una buena alimentación, sol, movimiento y control médico. ¡Porque la salud ósea se construye todos los días!

Lic. en Nutrición Carolina Tedesco (MP 6764)

Divulgadora en salud y bienestar – De 10, LU24 – Seguime en redes para más info: @carotedesco_nutricion

