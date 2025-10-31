El dúo que protege tus huesos: Calcio + Vit D
A partir de los 40, y especialmente durante la Menopausia, el cuerpo femenino atraviesa cambios hormonales que aceleran la pérdida de masa ósea, debido al cambio hormonal. En nuestro país 1 de cada 4 mujeres post menopausia tiene osteoporosis. Pero hay dos aliados naturales que pueden ayudar a prevenirlo: el calcio y la vitamina D.
El calcio fortalece huesos, dientes y músculos, mientras que la vitamina D es la llave que permite su correcta absorción. El calcio junto a la Vit D puede favorecer y ofrecer beneficios más allá de la salud ósea.
¿Cuáles son alimentos fuente de Calcio?
• Lácteos descremados: yogur, leche, quesos semiduros.
• Vegetales verdes: brócoli, kale, espinaca cocida.
• Frutas: kiwi, mandarina, higos secos
• Frutos secos y semillas: almendras, sésamo, amaranto.
• Legumbres.
• Bebidas vegetales fortificadas con calcio, tofu
¿Cuáles son fuentes de Vit D?
• Pescados grasos: caballa, atún, salmón.
• Yema de huevo.
• Lácteos fortificados.
• Y, por supuesto, exposición solar moderada: 15 minutos al día en brazos y rostro, sin protector en ese breve lapso.
Durante la menopausia, consumir calcio y vitamina D es cuidar tu futuro. Aunque no alcanza con eso, hay que combinar una buena alimentación, sol, movimiento y control médico. ¡Porque la salud ósea se construye todos los días!
Lic. en Nutrición Carolina Tedesco (MP 6764)
Divulgadora en salud y bienestar – De 10, LU24 – Seguime en redes para más info: @carotedesco_nutricion