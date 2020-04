El economista Gabriel Rubinstein propone bajar los sueldos y “salvar el aparato productivo”

19 abril, 2020 Leido: 32

El economista Gabriel Rubinstein, columnista de varios medios nacionales, aseguró a LU24 que el Gobierno “decidió la crisis económica y la retracción del PBI por razones atendibles”, pero advirtió que es fundamental contar con un plan “que todavía falta, hay algunas medidas aisladas pero no se ve cómo se va a manejar una situación tal difícil. No sucede lo mismo en salud, donde se ve el plan, el comité de expertos, el liderazgo de Fernández y el acuerdo de la oposición. En salud estamos bien pero en economía, flojos”.



“Abril es por lejos el peor mes de la historia argentina, incluso que el 2001 o la hiperinflación, pero este es un Gobierno que decide la crisis, la induce, por razones obvias, y no se observa en este tema que haya más que medidas aisladas. La idea de que primero está la vida de las personas y después la economía es falsa, las dos cosas deben atenderse en paralelo. La muerte de las empresas y del empleo también es una curva que hay que aplanar; hay que preguntarle a Fernández y a su equipo por qué no toman este tema como se merece”, consideró.

“En economía estamos como en Italia en salud. Ninguna economía puede marchar con la amenaza del coronavirus, todo el planeta está trabado y eso no se puede mejorar, no se trata de terminar con la cuarentena. Pero sí se necesita un plan coherente, porque si hay mucha emisión ahora, tiene que haber un rescate de esa emisión más adelante con mucho expertise”, argumentó.

En este sentido, advirtió que “el Estado tiene que pagar los salarios de las empresas privadas. La idea rectora tiene que ser salvar el aparato productivo, es decir que toda la actividad económica, desde la empresa más grande a la más chica, desde el bar de la esquina a la peluquería o el profesor de piano, pueda seguir como antes una vez que termine la cuarentena. Acá se busca pagar poquito desde el Gobierno y que las empresas se arreglen, pidan créditos aunque no los puedan pagar, o vendan sus dólares, pero eso puede funcionar unos días nada más. Y hay que condonar los impuestos también. Y después de la cuarentena, esa montaña de emisión monetaria tiene que ser sacada del mercado, con colocación de bonos, suba de encajes y aceptando que durante varios años tendremos una inflación de un 30% anual, pero hay que hacerlo bien y de manera ordenada. Además deberían bajarse los sueldos privados, en alrededor de un 30%”.

Volver