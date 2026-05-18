El Ejecutivo impulsa sanciones a padres por delitos cometidos por menores

18 mayo, 2026 0

El Dr. Juan Apolonio, Secretario de Seguridad Municipal, se refirió al proyecto que impulsa la modificación del Código Contravencional, regulado por una ordenanza, la 1.183, respecto a la responsabilidad y sanción pecuniaria o de realización de trabajos comunitarios o talleres para los padres cuyos hijos cometan vandalismo en el distrito.

Según explicó a LU 24, “El Ejecutivo presentó una modificación al artículo 303 de la norma; hubo una modificación en el 2010 donde se disponía la aplicación de sanciones para con los padres por conductas asumidas por menores a su cargo, pero pasaron 16 años, y necesitamos producir alguna modificación aggiornados a este nuevo tiempo, pero cuando se iba a tratar en el Concejo un bloque opositor dijo que no lo iba a aprobar pese a haberse tratado en la comisión era una cuestión resuelta “

Sobre la modificación que se pretende, dijo Apolonio que “se sube el piso de la sanción económica y se sube el techo, es decir que va del 50 al 300 % de la categoría municipal número 2, elevando el número de 350.000 pesos a 2.100.000 comomínimo y máximo respectivamente, y el señor Juez de Faltas puede disponer que tengan que realizar talleres o algún trabajo comunitario: por ejemplo, si alguien rompe un vidrio de manera intencional, que vayan y repongan ese vidrio, si rayan paredes u otros lugares, que los vayan a pintar o también pueden ir a acomodar libros en una biblioteca, también lo pueden hacer”.

“Entendemos que los trabajos comunitarios producen un doble efecto: primero colaborar con la sociedad donde viven y que ese acto liberal tiene una consecuencia cuando las cosas no están bien hechas”.

“Nosotros hasta el momento hemos logrado tres sanciones: una por rotura de unas cámaras y dos hechos de rotura en los móviles de las Patrullas Urbanas. Asimismo, se constató que hay infinidad de hechos con intervención de menores en los que no está certificada la participación, por lo que ese tema tiene un trámite judicial; nosotros los que podemos establecer infraganti labramos las infracciones y quedan a disposición del Juez de Faltas”.

“Entendemos que nosotros como Estado tenemos que estar presentes siempre, pero los padres no pueden dejar que el Estado haga todo, hay una responsabilidad compartida: vos como padre hacete cargo de tu hijo y el Estado va a acompañar en el reacomodamiento de alguna conducta que tenga ese menor”, sugirió.

y, consultado sobre si tendrá sanción favorable en el deliberativo el proyecto que se encuentra en análisis en estos momentos, manifestó; “entiendo que la ordenanza saldrá, porque la sociedad está pidiendo eso, los hechos con menores vienen creciendo exponencialmente, no solo en Tres Arroyos sino que en Argentina las estadísticas así lo establecen y ya se estableció a partir de septiembre se modificó el tema de la minoridad que pasa de 16 a 14 años, por lo que tenemos que producir correcciones en esas actitudes”.

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