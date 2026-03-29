El Ejército desvinculó 34 oficiales con sentencia por crímenes de lesa humanidad

29 marzo, 2026 1

El Estado Mayor General del Ejército Argentino procedió a formalizar la desvinculación de oficiales que pese a tener sentencias firmes por crímenes cometidos durante la última dictadura, mantenían su estatus de retiro.

El documento original, elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a principios de marzo de 2026, reveló una situación irregular: al menos 78 agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad condenados conservaban sus beneficios institucionales y según la investigación, este estatus no solo les permitía percibir haberes de retiro, sino que en términos técnicos, “los dejaba en condiciones de volver a ser convocados a servicio”.

Tras la presión mediática y los reiterados pedidos de la Procuraduría -que señalaba que al menos 50 efectivos seguían figurando como retirados-, el jefe del Ejército, Oscar Santiago Zarich, firmó el pasado 26 de marzo las resoluciones para efectivizar la baja de 34 oficiales. Entre los sancionados, se encuentran 29 militares que cumplen condena y cinco que ya fallecieron.

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