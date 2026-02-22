El Ejército mexicano mató a un líder narco

22 febrero, 2026

En un enfrentamiento armado, el Ejército mexicano asesinó al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

En el procedimiento murieron siete presuntos delincuentes y tres militares resultaron heridos. Además, dos integrantes del cártel fueron detenidos y se incautó armamento de alto poder, entre ellos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. El operativo contó con trabajos de inteligencia militar y, de acuerdo con el parte oficial, incluyó información complementaria aportada por autoridades estadounidenses.

Tras conocerse la muerte de “El Mencho”, hechos violentos se sucedieron en siete estados: Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas.

En varias rutas se reportaron bloqueos con autos y camiones incendiados, en una aparente reacción de la organización criminal.

Las autoridades recomendaron a la población evitar circular y permanecer en sus hogares en las zonas afectadas.

Oseguera era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera su captura.

