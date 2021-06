El Elenco Municipal de Teatro, a poco de iniciar el proyecto audiovisual de este año

28 junio, 2021

Silvina Pallotti, actriz e integrante del Elenco Municipal de Teatro, recientemente constituido, dio conocer aspectos de la actividad que se cumple en pandemia, luego de la selección que se dio ante la convocatoria de la Dirección Municipal de Cultura.

“La pandemia nos cortó los encuentros, pero estamos generando escenas para lo que será el primer proyecto en formato audiovisual, a partir de un espacio, esa fue la consigna de Valeria Piscicellli, nuesgra director que tiene una mirada contemporánea del teatro, estamos muy entusiasmados, no hay solamente de actores, sino que incluye a vestuaristas, músicos, escenógrafos, somos varios, somos un gran equipo”.

Trabajar desde la virtualidad es un poco distinto, por suerte Vale tuvo una propuesta muy motivadora, comenzando a trabajar a partir de audios, lo que permitió crear escenas, y estamos por tener el primer contacto con el espacio real, elegido a partir de fotografías para realizar el proyecto, un espacio como motivador de la acción, participaremos todos de las primeras piezas del proyecto audiovisual”, dijo.

Nací en Tres Arroyos, viví en Cascallares hasta los cinco años, y luego por cuestiones de escuela crecí en Tres Arroyos y los fines de semana me iba al campo, fui un poco rural y un poco urbana; empecé a los 14 años con Cristina Campaña que daba clases en lo que hoy es el teatro de la Escuela 1, y así adolescente entré a conocer el mundo del teatro, después me fui a Buenos Aires, fui a estudiar a Tandil, volví a Tres Arroyos, fui profesora de teatro en las escuelas, estuve viviendo e hice teatro en Balcarce, y siempre estuve vinculada”, agregó.

“La idea es que la experiencia estimule las cosas, para la ciudad, para nosotros en este elenco que es el primero, es histórico tener un elenco estable que pueda representar a Tres Arroyos, por un lado, y también para la actividad teatral que siempre necesita un espacio”.

