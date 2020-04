El emotivo mensaje de una embarazada: “Aunque el mundo se detuvo, vos vas a nacer porque la Vida puede más”

23 abril, 2020 Leido: 466

Mariela es una tresarroyense que está por dar a luz y escribió unas sentidas palabras, que publicó en su cuenta de Facebook, con las que describe sus sensaciones este momento tan particular en el que llegará al mundo Mateo.

“Y mientras el mundo habla de virus, vos vas a nacer. Y aunque el mundo se detuvo, vos vas a nacer porque la Vida puede más, la Vida no puede esperar; Y no hay pandemia que nos pueda robar este momento, porque es Nuestro… y por algo nos tocó ahora y a nosotros transitarlo, no es casualidad, no tengas miedo, cando vos quieras Hijo: yo acá estoy”, expresó, entre otros emotivos conceptos.

El texto publicado es el siguiente:

Bueno… acá estamos, hemos llegado juntos a la semana 37 (ya estamos a término, Gracias a Dios). Y tengo una mezcla de emociones tremenda y un agradecimiento eterno…. Se termina una etapa para mí y comienza otra de aprendizajes y de revoluciones; es mi última Panza portando vida y ha sido Maravilloso!!!!! ….(Fue lo único que anhele siempre, ser Madre)……Me dio vida hace 11 maravillosos años, me regaló un nombre nuevo: Mamá; y a partir de allí todo cambió…. Y ahora cuando lo sentía impensado, mi vientre volvió a latir, acunando 2 vidas, las cuales me eligieron…. Y vaya a saber por qué motivo o propósito sólo una llegará a este mundo, aunque mi cuerpo va a acunar a los 2 hasta el final…

He podido disfrutar y sentir cada uno de mis cambios y de tus cambios, cada detalle nuevo en tus movimientos y nos hemos conectado desde el alma cada noche….Amé cada mañana despertarme por tus movimientos e ir corriendo hasta el espejo a mirar mi panza (porque muchas veces he creído que soñaba)…. Y sé que voy a extrañarla mucho, tiene tanto amor en ella, tantas caricias y tantos besos, tantas canciones para dormirte, tantas voces; para que nos sintieras esperándote, tanta esperanza en ella, tanto rezo…Hoy empiezo a despedirla con mucha nostalgia y con esta despedida agradezco por cada día y cada cambio que ocurrió en mi cuerpo, por mi fortaleza, por mis incertidumbres y miedos, por la capacidad para salir adelante y por la energía; con que afronté estas nueve lunas.

Gracias Mateo por prepararte conmigo para la vida fuera de mi panza y por escogerme a mí para llegar a un mundo completamente desconocido. Mi cuerpo ya está listo para ayudarte a nacer y acá estamos esperándote con ansias. Fui muy afortunada por llevarte dentro de mí…Gracias…Y mientras el mundo habla de virus, vos vas a nacer… Y aunque el mundo se detuvo…vos vas a nacer, porque la Vida puede más, la Vida no puede esperar; Y no hay pandemia que nos pueda robar este momento, porque es Nuestro… y por algo nos tocó ahora y a nosotros transitarlo, no es casualidad, no tengas miedo, cuando vos quieras Hijo…yo acá estoy.

Volver