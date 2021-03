El Enduro del Atlántico pone primera en Balneario Orense

20 marzo, 2021 Leido: 3

Francisco Aramberri, director de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, dialogó con LU 24 sobre la primera fecha del Enduro del Atlántico que se desarrolla este fin de semana en Balneario Orense y de las futuras jornadas deportivas. “Viene gente de otros lugares, para nosotros es importante que conozcan nuestros destinos de playa. Se va a realizar el campo cerrado en la costanera, y hacia el lado del Cristiano Muerto se hace todo lo que es la pista, siempre se utiliza el mismo circuito”, dijo.



“En esta temporada de verano que ya está finalizando, vimos con buenos ojos la realización de actividades con los protocolos necesarios. De a poco las jornadas deportivas en Tres Arroyos, y en las localidades balnearias, comienzan a tomar protagonismo”, aseguró.

Respecto a la aprobación correspondiente, Aramberri manifestó que ya fue realizada la supervisión por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires: “Tenemos la papelería en orden para realizar el encuentro”, contó.

“Este sábado comienzan las pruebas, ya venía mucha gente ingresando, entre hoy y mañana van a estar llegando muchos pilotos. Tenemos todos los protocolos, los autos cuando ingresan son desinfectados”, informó.

En cuanto al público que participará de la jornada, el funcionario manifestó que las personas ya conocen la pista, y que gracias a lo espaciada que es, no habría problemas con el distanciamiento. “Es una pista que la gente ya la conoce, no va a haber ningún amontonamiento”, expresó.

“En el día de ayer promocionamos el lanzamiento del Vía Crucis en Claromecó para Semana Santa, creo que todo lanzamiento de espectáculos hoy en día tiene que tener sus recaudos y el público también en este evento tendrá que tener sus recaudos, la gente va a estar alejada”.

Además, dijo que espera “que salga todo bien, que el movimiento turístico le pueda dar ingresos a todos los prestadores de esta localidad. Que la gente venga no solamente por el Enduro sino que conozca a la localidad”.

En lo que respecta a la recepción de los encuentros deportivos por parte del público, Aramberri mencionó que: “Guillermo Orsili, director de Deporte, está trabajando con nosotros, lo veíamos en los eventos deportivos que están empezando, el básquet el otro dia se consumió la capacidad bastante rápida. Los jugadores, los chicos, los grandes y todos, se ven en la necesidad de realizar estos eventos”.

“La gente lo disfruta, tanto como el que viene a competir con el que viene mirar. Va a haber muchos pilotos en lo que es cuatriciclos y motos, son más que bienvenidos todos los que quieran participar”, concluyó.

Volver