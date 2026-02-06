El Ente Descentralizado Claromecó, con gran expectativa por “Las 24”

Desde el Ente Descentralizado Claromecó, su titular Nicolás Felipe evaluó a pocas horas de “Las 24” la previa de las jornadas del fin de semana, y dijo que “venimos trabajando en conjunto con el Club Cazadores, es un evento que se espera todo el año”.

Agregó que “la delegación afronta el gran movimiento turístico de gran magnitud y nos vamos preparando para la gran cantidad de gente que va a llegar en estos días, ya estamos en conjunto con la secretaría de Seguridad en la entrada y salida de la localidad, también en la limpieza de las playas con los chicos del corralón, haciendo la recorrida de Claromecó hacia Reta y hacia Orense”.

“En este día previo estamos en diálogo constante con las diferentes fuerzas que intervendrán en los operativos, ya que se ha notado el incremento y movimiento de quienes llegan para participar; hay varios campamentos instalados y también no solamente es el concurso sino el folklore que genera el mismo con el arribo de gente a la localidad, por lo que recomendamos que circulen con la documentación en orden y respeten las zonas de estacionamiento con línea amarilla”, concluyó.

