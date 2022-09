El Ente Vial Descentralizado trabaja en varios frentes para mantener los caminos

Martín Maldonado, director del Ente Descentralizado Vial de Tres Arroyos, dialogó con LU 24 sobre los caminos y la condición climática, el camino alternativo hacia la Escuela Agropecuaria, la venta de chatarra vial y la relación con los productores.

“El clima seco no ayuda, pero se trabaja con riego”

Se refirió al estado de los caminos y dijo: “hoy por hoy la condición climática no está ayudando, como todos sabemos, está faltando agua en todo sentido, pero nosotros tenemos equipo de riego. Que haya humedad en los caminos, nos facilita mucho los trabajos, se afirma más y ayuda a la parte de producción el tema del movimiento de camiones”.

“La zona más crítica son los caminos de la costa, caminos areneros, zona de Reta y Orense. Hoy no tanto, pero se está complicando”, explicó.

Camino alternativo a la EATA y Chacra de Barrow

En cuanto al mejorado camino de tierra a la Escuela Agropecuaria, dijo que “se está regando hace unos diez días, a las 6 de la mañana, cosa de que no levante mucho polvillo el tránsito. Es un camino de tierra, pero la idea es que vuele la menor cantidad de polvillo posible”.

“Con Claudio Cuesta hicimos un testeo, estuvimos una semana mirando y fue incrementando el tránsito. Generalmente era más la salida que la entrada, pero se ha ido nivelando”, agregó.

La venta de chatarra vial

Luego, habló sobre la opción de Sánchez de, si el Concejo lo acompaña, realizar la venta de chatarra vial, maquinarias, tractores y camiones que económicamente no conviene su reparación y están ocupando lugares.

“Eso lo está manejando Cuesta, toda la maquinaria se está guardando en los depósitos del predio nuevo de la Vial”, expresó.

“Codo a codo” con los productores

“La relación entre productores y Dirección Vial es de línea directa, la mayoría tiene mi celular y se comunican directo. Hay un alto compromiso de los productores porque su camino esté bien, nosotros estamos acompañando”, sostuvo.

“La idea es estar codo a codo con el productor, que son nuestros ojos en el campo, estamos a disposición de ellos, con ganas de solucionar lo que nos surja y las emergencias”, añadió.

Finalmente, contó que “terminamos de hacer un entoscado de 8 km., que concluyó ayer y el topador ya estaba trabajando en el próximo proyecto de entoscado en el sector de Copetonas”.

