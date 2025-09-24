El equipo de FUTSAL de Villa del Parque clasificó a los Bonaerenses

Este miércoles en Benito Juárez, el equipo de FUTSAL de Villa Del Parque se clasificó para jugar en Mar del Plata en la final de los Juegos Bonaerenses 2025.

El representativo tresarroyense derrotó a Ayacucho por 3 a 1, con goles de Segundo Vacca, Franco Bruzzese y Fausto Hermida.

El plantel está integrado por Benicio Piccirilo, Pedro Guisasola, Gianluca Cuello Ballerini ,Felipe Bucci, Fausto Hermida, Franco Bruzzese y Segundo Vacca.

