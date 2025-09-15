El equipo de Hockey sobre patines de Huracán despide a “El Colo” Mesarra

Ante el fallecimiento del joven integrante del equipo de Hockey sobre patines de Huracán Nahuel Mesarra ocurrido días pasados, sus compañeros del plantel enviaron una sentida nota en la que despiden “al alma del equipo”.

El texto es el siguiente:

“Despedida a Nahuel “El Colo” Mesarra – Nuestro Compañero, Amigo y Hermano, del equipo de Primera, Hockey sobre patines del Club Huracan de Tres arroyos.

Hace apenas unos días estábamos todos abrazados, saltando, festejando como locos. Campeones. Unidos. Felices. Y entre nosotros, como siempre, estaba él: Nahuel, “El Colo”, con esa sonrisa que iluminaba la pista, con esa energía que contagiaba hasta al más cansado, con esa humildad que lo hacía grande.

Hoy, el silencio pesa. El dolor nos atraviesa. Y las lágrimas no alcanzan para explicar el vacío que sentimos.

El Colo no era solo un jugador. Era el alma del equipo. El que trabajaba sin quejarse, el que alentaba sin importar el resultado, el que siempre tenía una palabra de aliento, una mirada cómplice. Era de esos que no se olvidan, de esos que dejan huella en cada rincón del club, en cada corazón que lo conoció.

Nos cuesta creer que ya no está. Que ese abrazo de campeón fue el último. Que la vida, tan injusta a veces, nos lo haya arrebatado tan de repente. Nos duele. Nos rompe. Nos deja sin aire.

A su familia, queremos decirles que no están solos. Que los acompañamos en este momento de inmenso dolor. Que compartimos su tristeza, porque Nahuel era parte de nuestra familia también. La gran familia del hockey sobre patines, la gente del Club Huracán, todos los que alguna vez compartieron una pista o una tribuna con él, lo van a recordar siempre.

Porque el Colo vivía con intensidad. Le gustaba viajar, reír, disfrutar cada momento. Y así lo vamos a recordar: feliz, con el palo en la mano, con los patines puestos, con el alma en alto.

Nos quedamos con tu risa, con tu entrega, con cada momento compartido. Nos quedamos con el orgullo de haber sido tu equipo, tu familia en la cancha. Y aunque el dolor nos atraviesa, sabemos que, en cada partido, en cada abrazo, en cada victoria, vas a estar con nosotros.

Gracias, por tanto, Colo. Jugás con nosotros para siempre.

Tu equipo”.

