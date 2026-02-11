El Equipo INUA inicia su ciclo 2026 con agenda abierta

11 febrero, 2026

El Equipo INUA inicia su ciclo 2026 con agenda abierta

Con una trayectoria basada en el compromiso y la calidez, el Equipo Interdisciplinario INUA comienza un nuevo año de trabajo en nuestra ciudad. El centro se destaca por un abordaje que combina profesionalismo, escucha activa y afectividad, pilares fundamentales para el acompañamiento de las familias en sus diversas realidades.

El equipo, conformado por profesionales de distintas áreas (psicología, psicopedagogía y Fonoaudiología) abordan los procesos de evaluación y tratamiento en todas las etapas etarias. Trabajan con obras sociales y CUD, como así también a través de pagos particulares.

Se invita a la comunidad a acercarse a su sede ubicada en Betolaza 212. Para solicitar entrevistas, turnos o realizar consultas, las familias pueden comunicarse al 2983-388222 o a través de sus redes sociales a través del Instagram @inua.tsas

Próximamente darán también inicio los talleres para niños, niñas, adolescentes y adultos de nuestra ciudad.

 

