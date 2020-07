El escultor del “Pez Reciclador”, satisfecho por su inclusión en un cuadernillo educativo

Cristian Bulant, el autor del “Pez Reciclador” que construyó en Claromecó y que figura en una publicación del programa Sigamos Educando, con el cual el Ministerio de Educación de la Nación lleva contenidos a los domicilios durante la cuarentena, se mostró satisfecho porque su obra llegue a los chicos de 4 y 5 años a los que el cuadernillo está destinado. Bulant destacó el apoyo que recibió durante las semanas en que trabajó en la escultura gigante, en Claromecó, que “está hecho con una estructura de hierro y tejido con cable de teléfono, que no se degrada con el mar y con la idea de reciclarlo porque hoy es un desecho, ya que se usa fibra óptica.

Lo que busco justamente es que estos elementos se reciclen, se vuelvan a usar o tengan una mayor duración y aprovechamiento”.

El escultor no volvió a desarrollar una obra del tipo de la que dejó como legado en Claromecó, básicamente, según dijo, “porque no se dio, por cuestiones económicas. Me habían contactado de una playa pasando Puerto Madryn, pero no tuve la posibilidad. Aunque siempre estoy dispuesto, me gusta la escultura monumental y hay que tener las condiciones para hacerla. Pero lo bueno es despertar la conciencia de la gente”. El “Pez Reciclador” es su escultura más grande, y mide 12 metros de largo por 4 de alto.

