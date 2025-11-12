El escultor Emiliano Juárez inauguro su muestra “Renacer del Acero” en el Mulazzi

En la Sala I. Jaka del Museo José A. Mulazzi, se llevó a cabo la apertura de la muestra “Renacer del acero. Arte que nace del olvido”, del artista y escultor local Emiliano Juárez.

El público se hizo presente en el espacio y pudo observar las esculturas creadas con metal recuperado. “Mi trabajo se basa fundamentalmente en lograr que la crudeza de la chatarra encuentre elegancia y equilibrio en cada escultura que realizo. Que la materia descartada encuentre una nueva identidad”, señala Juárez.

Cabe destacar que la exposición estará disponible hasta el viernes 12 de diciembre, con entrada libre y gratuita; de lunes a viernes de 7 a 14 horas (por la tarde, horarios a consultar en el museo).

