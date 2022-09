El esfuerzo de la colectividad israelita por su Cementerio: piden al Municipio que lo cuide a futuro

7 septiembre, 2022 Leido: 114

Creado en 1931, el Cementerio Israelita de Tres Arroyos, ubicado en Güemes al 3000, está emplazado sobre tierras que fueron cedidas de manera vitalicia a la colectividad, que llegó a incluir a unas 60 familias en Tres Arroyos -unas 300 personas- pero de las que quedan menos de 10. “En un futuro no va a quedar nadie, los más viejos murieron, los jóvenes emigraron, y estamos haciendo un tremendo esfuerzo para poder mantener nuestro cementerio, con un casero que lo cuida”, aseguró Sara Fichman, que recientemente pidió a los concejales que aboguen porque el Municipio se haga cargo del mantenimiento y cuidado de las más de 140 tumbas de la colectividad judía en su necrópolis.

En 1915 se fundó la Unión Israelita, y más tarde se erigió la Sinagoga de Pringles y San Lorenzo, que todavía permanece en manos de la colectividad. Algunas de las familias que vivieron en Tres Arroyos fueron los Piatigorsky, Tomchinsky, Grosman, Fichman, Bereslavsky, Dimant, Scher, Ploskienos, Kovatinitz, Golesch, Badian, Fidel, y muchos de sus integrantes descansan en el Cementerio. “Observo que ha cambiado la mentalidad, a nivel mundial, y la gente ya no venera a sus muertos como antes. Por eso hay mucha gente que falleció hace años, en el Cementerio, y nadie viene a verlos, nadie se preocupa. Pero yo entro y me encuentro con toda mi historia; abuelos, tíos, hasta mi esposo. Y también me ocupo de las cuestiones administrativas y demás, mientras que el cuidado está a cargo de Jorge González y Rosa Medina, dos excelentes personas a las que quiero muchísimo y a las que se debería hacer un comodato para que puedan seguir viviendo en la casa”, concluyó.

Volver