El Espacio Crear suma una nueva sede. Será en Cascallares y lo celebra con un festival

16 abril, 2026 0

Desde la Dirección de Acción Social del Municipio se informa que el Espacio Crear continúa creciendo y suma una nueva sede en Micaela Cascallares, que funcionará en el Centro Cultural de la localidad.

Allí se dictarán talleres de velas, cerámica, apoyo escolar y propuestas recreativas para niños y adultos. Las inscripciones se realizan en la Delegación Municipal, de 9 a 12 horas, o al 2983 15388344.

La apertura de los talleres será el sábado 18 de abril desde las 14 horas, con un festival abierto a toda la comunidad que incluirá shows en vivo, paseo de emprendedores, expo talleres, food trucks, juegos infantiles e inflables.

Desde el Municipio invitaron a vecinos a acercarse y disfrutar de una jornada libre y gratuita para toda la familia.

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