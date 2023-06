“El Estado en tu barrio acerca a la gente” dijo el referente nacional del programa

Víctor Colombano, representante nacional de El Estado en tu barrio, programa que acerca la políticas públicas a los vecinos y vecinas para realizar diversos trámites, habló con LU 24 y expresó que “acá pueden hacer los mismos en el día; el programa en dos meses realizó más de sesenta jornadas federales, es un estado inteligente que acerca las políticas públicas a la gente”.

“Nos acercamos a los barrios populares; hemos firmado convenios con la mesa de la economía social y popular, donde acercan el pan a 220 pesos, con la economía popular a precios populares, y también con el Mercado Central, con el Foncap, donde próximamente haremos capacitaciones en acción financieras, y con el Sedronar para formar y tener herramientas sobre consumos peligrosos y como abordarlos. Es un Estado presente que invierte en sus vecinos y su gente, y para que se note hay que acercarlos”, agregó.

Al ser consultado sobre el panorama que se abre ante el año electoral y las diversas propuestas de los candidatos opositores, Colombano dijo que “se ponen en juego en este año electoral las políticas públicas en beneficio de la gente” y afirmó que “no estamos bien hoy día; mentiría si negamos esta realidad, pero es un gobierno que nunca fue en contra de los trabajadores y los vecinos. A pesar de todo hay más de 6000 obras ejecutándose tenemos que poner en valor eso y no arriesgar por faltas promesas: la dolarización no soluciona el problema creo que tienen que ser claros en cómo van a solucionar los problemas de la gente, que la esa pasando mal, tratamos de conseguir recursos para que la economía se movilice, tenemos que seguir aportando al crecimiento de la industria nacional para que genere trabajo genuino, esa es la salida no el liberalismo; nuestro país se caracterizó por la escuela pública y el libre acceso a la salud, creo que eso es lo que tiene que pensar la ciudadanía”.

