El Estudio Gatti – Escribe: Omar Eduardo Alonso

13 abril, 2024

El dos de febrero de 1926 se ponía en funcionamiento un estudio jurídico que marcó una época en el rubro, aún cuando su titular no era abogado. En ese tiempo se instalaba en Tres Arroyos el señor Luis Angel Gatti por sugerencia y apoyo del señor José Fernández y Fernández, con quien tenía una relación personal.

Recuerdo a los lectores que oportunamente me ocupé de la historia del señor Fernández, un acaudalado comerciante de nuestro medio. Lo cierto es que el señor Gatti había consolidado una excelente experiencia en el foro jurídico de Bahía Blanca y ya radicado en Tres Arroyos desarrolló estudios en la Universidad de Buenos Aires, recibiendo el título de Procurador.

Su inserción en el medio fue explosiva consolidando una larga lista de clientes particulares, comerciales e institucionales que obligaron a la incorporación de algún abogado y una relación estrecha con prestigiosos estudios de profesionales con los que canalizaba las acciones legales que correspondieran.

Fue defensor de menores para actuar ante la justicia de paz de la época siendo designado para esas funciones por el Concejo Deliberante. Fue una persona muy comprometida con el desarrollo comunitario siendo secretario de la comisión administradora del Hospital Pirovano, integrante del Club Argentino y de la Sociedad Cosmopolita de Socorros mutuos.

La evolución

El estudio jurídico Gatti tuvo su propia evolución con el transcurrir de los años ocupando al menos dos emplazamientos, según surge de avisos de distintas épocas que se incluyen acompañando esta crónica.Hacia las décadas del 50 y 60 era notoria la participación del señor Pedro Laverens, un idóneo de prestigio y peso en la resolución de los temas jurídicos.Ya funcionaba en calle 25 de mayo. (foto del frente)

Yo he sido testigo de la existencia en las dependencias del estudio de una gran colección de armas antiguas que adornaban las paredes del lugar. He procurado establecer el destino de esa valiosa colección sin lograr datos concretos aunque alguien me comentó que oportunamente había ido a parar al establecimiento El Refugio, que pertenecía a descendientes del señor Gatti, del mismo apellido.

Otros ocupantes

Ya en tiempos más cercanos, que se pueden ubicar en la década de los 80, se hizo cargo del Estudio quien fuera diputado nacional por la Unión Cívica Radical, el doctor Juan Bautista Castro. (aviso)

Recordemos que el legislador tuvo un trágico final, pero también las instalaciones del estudio jurídico que me ocupa fue escenario de un incendio que provocó graves daños y que generó suspicacias sobre los orígenes, con razones o sin ellas. Durante estos tramos se mantuvo el nombre del Estudio Jurídico, de alguna manera haciendo honor a una historia que se iniciara en 1926.

Año 4-Nota 206

