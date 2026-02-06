El estudio móvil de LU 24 listo para la gran transmisión del Concurso que lleva el sello de nuestra ciudad (video)

6 febrero, 2026 0

Como todos los años, LU 24 no deja nada librado al azar, con la logística suficiente para controlar cada detalle de lo que será la gran transmisión de nuestra emisora acompañando a “Las 24 horas de la Corvina Negra”.

Conductores, locutores, periodistas, informáticos, técnicos, colaboradores, todos listos para comenzar a dar lo mejor de cada uno en esta nueva edición del concurso pesquero que tiene la marca registrada de nuestro distrito.

