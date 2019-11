El fin de semana se realizará el torneo en homenaje a Maité Dibbern

Los días sábado 9 y domingo 10 de noviembre se llevará a cabo el torneo en homenaje a Maité Dibbern en el Club Huracán con la organización del Grupo Warning. Los tenistas Florencia Oliva y Christian Martínez dijeron a Lu 24 que “tenemos alrededor de 60 inscriptos, quizás algunos más ya que hasta este miércoles están abiertas las inscripciones”.

“La idea surgió del Grupo Warning que se formó hace unos años y hemos decidido armar este torneo para recordarla haciendo lo que a ella más le gustaba. Estamos con muchas expectativas”, agregaron.

Ambos explicaron que “va ser un torneo por equipos, la idea es armar dos elencos. Cada jugador se anota solo y van cambiando las parejas. Se busca que sea un torneo con clima festivo, así lo pidió la familia de Mai y es la mejor manera de recordarla. Vamos a poner música, va a ser bien social para pasar un rato agradable y quienes no jueguen al tenis y quieran acercarse lo podrán hacer, están todos invitados. Además, la cantina del club estará a disposición”.

Se disputará sábado y domingo con la idea de que cada participante juegue tres partidos. “La idea es pasarla muy bien, como en todos los torneos, este será más social que de competencia en sí. Estaremos entre amigos, conocidos, allegados y familiares. La gente que no es del ámbito del tenis sepa que no se cobra entrada”, remarcaron.

La inscripciones se pueden concretar por WhatsApp a los teléfonos 2983 – 693217/444491 o por Facebook a las cuentas de Carla Agustina Blanco Druetta o Vic Acha.

El torneo no tiene fines de lucro y lo recaudado con las inscripciones se destinará a solventar los gastos de su desarrollo. De quedar un sobrante se entregará a la familia de Maité para que lo donen a una institución. Además se podrá colaborar acercando alimentos no perecederos.