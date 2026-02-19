(audio) El Fortín Gaucho de San Cayetano, satisfecho por la fiesta Gaucha, prepara el Aniversario

Con algunas complicaciones debido a las condiciones climáticas adversas que derramaron unos 30 mm el pasado fin de semana en San Cayetano, el Fortín Gaucho de San Cayetano realizó su Fiesta Gaucha.

“Tuvimos que reacomodar el sonido para los espectáculos en el interior, pero a su vez pudimos hacer las pruebas de riendas y dos rondas de jineteadas, y en la final los montadores no quisieron realizarla, para guardar su integridad física, por lo que se repartieron los premios de acuerdo entre todos”, expresó a LU 24 Alejo de Francisco, presidente de la institución.

Sobre la Rifa de los Terneros, De Francisco dijo que “lo pusimos a la venta hace unos días por lo que nos ayuda muchísimos en el quehacer y en los gastos de mantenimiento del predio y de las tropillas”.,

“Este año vale 150 mil pesos se puede abonar al contado en efectivo, con cheque o en 10 cuotas de 15 mil pesos mensuales, comenzando en febrero para sortear en noviembre y quienes lleven la cuota al día, participan por tres sorteos a partir de marzo, mensuales, de 170 mil al primero 160 mil al segundo y 150 mil al tercero y quien la tenga pagada totalmente para agosto, participa de un sorteo extra de 4 terneros de 180 kg. Aproximadamente: 3 al primer premio y 1 al segundo, y en noviembre los 30 terneros finales distribuidos en 15 al primer premio, 10 al segundo y 5 al tercer premio, con la opción de tener los animales o el premio en pesos. Siempre sucede que cuando arrancamos con la venta tenemos un precio distinto al del final; cuando iniciamos esta rifa el valor del ternero era de 800 mil pesos y hoy está arriba del millón, y de acá a noviembre si se da la lógica será mayor el premio”, explicó.

“Tenemos vendedores en San Cayetano, y también en la zona; en Tres Arroyos Silvana Duhalde es la encargada y se la puede consultar por Instagram o Facebook donde figuran todos los vendedores”, sostuvo.

Finalmente comentó que “tenemos una fiesta muy cerquita, para el 28 y 29 de marzo para festejar el 75 aniversario que es el 26, por lo que estaremos informando sobre los avances, terminamos una fiesta y estamos programándola”.

