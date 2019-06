El Frente de Izquierda difunde en la ciudad sus propuestas de cara a las PASO

El candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad en Tres Arroyos, Matías Cirone, se refirió a dos temas que los preocupan y ocupan como espacio político: uno es la cuestión habitacional en la ciudad y otro la necesidad de contar con una mayor cantidad de profesionales médicos en todos el Partido.

Destacó que la lista del espacio que representa está formada por trabajadores a diferencia de otras, “donde la clase política se pasa de un bando a otro y hacen política para enriquecerse. Nosotros somos el contraste, porque somos laburantes. Muchos son políticos que están en la política local desde hace muchos años”, resaltó.

Cirone dijo estar en contra “de que los funcionarios ganen miles y miles de pesos, cuando un trabajador no está pudiendo pagar los servicios, ni llegar a fin de mes. Los funcionarios deben cobrar lo mismo que un trabajador. Hay que terminar con esos privilegios. A nivel local se ha sostenido la desigualdad. Los que tienen las riquezas son siempre los mismos, y a los trabajadores nos cuesta todo”, consideró.

Para Cirone, “la vivienda es un derecho elemental y en esta ciudad la mayoría de los trabajadores no puede acceder a comprar un terreno o hacerse una casa y creemos que desde el municipio es fundamental que se elabore un plan de Obras Públicas, para solucionar dos cosas: por un lado la falta de viviendas y por otro la generación de empleo. En este punto empleando a la juventud que abandona la escuela o consigue un trabajo precario y a los trabajadores que han quedado fuera del mercado”. También agregó que “los salarios deben ser igual a la canasta básica familiar, o sea rondarían los 30 mil pesos”.

Otro punto sobre el que hizo mención fue al sistema de salud profundizando en algo que a su entender “es insostenible”.

“Hay que aumentar el presupuesto, no puede ser que haya tan pocos médicos para la demanda que tiene el nosocomio, las salitas barriales y localidades”, indicó.

Cirone invitó a quienes deseen acompañar el espacio o acercarse para conocer las propuestas de cara a las próximas elecciones, que se acerquen al local de calle Quintana 185.