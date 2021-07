El Frente de Izquierda Unidad presenta lista en Tres Arroyos y todo el país

La fuerza encabezada por Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, el Frente de Izquierda Unidad, competirá en estas elecciones aspirando en convertirse en la tercera fuerza nacional. Son los candidatos que presenta el PTS, que compartirán lista con Romina Del Plá, Néstor Pitrola y Gabriel Solano entre otros referentes, de acuerdo a un informe de prensa enviado a LU 24 en las últimas horas.

En Tres Arroyos

A nivel local encabeza la nómina Gastón Domínguez, oriundo de Copetonas, quien se desempeña como albañil en la ciudad, seguido por Marcela Pascucci quien trabaja como psicóloga. En el concejo escolar será primer candidato Federico Garay, estudiante en la Universidad de La Plata.



Al ser consultados por las principales ideas para la campaña plantearon qué: “Tenemos el desafío de transformar la desilusión y la bronca en una tercera fuerza en la escena política nacional, enfrentando la demagogia de la derecha macrista-radical pero también denunciando fuertemente el ajuste que se lleva adelante desde el oficialismo. Queremos denunciar que pasan los gobiernos y los ricos son cada vez más ricos, y el pueblo trabajador enfrenta peores condiciones de trabajo, cuando lo tiene, y pérdida de ingresos. Por eso queremos hacer oír el reclamo de trabajo genuino para todos y todas, que se puede lograr reduciendo la jornada de trabajo a 6 horas con un salario que cubra la canasta familiar, aprovechando los avances tecnológicos, e impulsar la lucha por un plan de obras públicas controlado por los y las trabajadoras, que permita construir las viviendas populares que tanta falta hacen. A su vez, luchar por que los salarios y jubilaciones recuperen lo perdido por la inflación de los últimos años, atacando las ganancias capitalistas. La denuncia de la megaminería contaminante y la utilización descontrolada de agrotóxicos, también serán parte de nuestra campaña.”

“Consolidarnos en la ciudad”

Al referirse al medio local, Gastón Domínguez dijo: “Queremos consolidarnos también en la ciudad, somos una fuerza en crecimiento que en los últimos años ha planteado durante las campañas lo que ninguna otra fuerza dice, la realidad del pueblo trabajador y las localidades. Somos una lista compuesta por laburantes y estudiantes que hacemos política para transformar la realidad, lo contrario a los que se enquistan en un sillón por décadas cobrando sueldos que nada tienen que ver con lo que gana por ejemplo un trabajador municipal, ellos viven en otra realidad y por eso en el partido de Tres Arroyos gobiernan para los grandes empresarios del campo y el parque industrial.”

A su vez Marcela Pascucci opinó qué: “Durante los últimos años hemos sido parte de todas las peleas que se han dado en la ciudad, del movimiento de mujeres, de los trabajadores y la juventud. Pensamos que votar esta lista es fortalecer los reclamos que vienen desde abajo. La pandemia profundizó los problemas estructurales que ya existían. En materia de salud, por ejemplo, en nuestro partido la gente que vive en los barrios alejados del hospital o en las localidades tiene que pagarse un remis o viajar kilómetros para ver a un ginecólogo, traumatólogo o cualquier especialista. Ni hablar del tema de las ambulancias, donde tanto provincia como el municipio priorizan sostener el negocio privado a ofrecerlo de manera pública financiando a les trabajadores de Policoop que vienen llevando adelante un trabajo a pulmón.”

Para finalizar Federico Garay profundizó sobre la situación de la comunidad educativa: “En una ciudad tan rica como Tres Arroyos es muy doloroso ver la realidad que dejó la pandemia en las familias trabajadoras, tanto en la provincia como en la ciudad muches se quedaron sin estudiar por no poder acceder a la conectividad o por no tener algún dispositivo para conectarse. Pensamos que si el fondo educativo estuviera controlado y ejecutado por la comunidad educativa y de padres la realidad seria distinta porque podría haberse invertido por ejemplo en garantizar el estudio de quienes quedaron por fuera por estos problemas o para cuando vuelva la presencialidad que de una vez se construya un edificio propio para les terciaries que comparten edificio con niñes. Queremos terminar con esta forma de gestión donde no sabemos a dónde destinan los millones que se invierten en este fondo”

