El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad también tendrá lista en Tres Arroyos

15 junio, 2023

La lista que encabezan Myriam Bregman y Nicolás Del Caño a nivel nacional también tendrá su expresión en nuestra ciudad. La fuerza de izquierda que viene de realizar una histórica elección en Jujuy donde el hoy diputado nacional por dicha provincia Alejandro Vilca obtuvo el segundo lugar en la capital, San Salvador, pretende continuar su buen desempeño electoral en los próximos comicios. En Tres Arroyos Marcela Pascucci será la candidata a Intendenta, acompañada por Gastón Domínguez quien ocupará el primer lugar en la nómina de concejales, al igual que lo hizo en las anteriores elecciones legislativas.

Marcela expresó: “Es un orgullo encabezar esta lista repleta de mujeres, trabajadores, estudiantes y luchadores. Venimos de hacer una muy buena elección en Jujuy. Donde hoy los trabajadores, la juventud y los sectores populares, están desafiando en las calles al represor de Morales, quien quiere imponer una reforma al servicio de los extractivistas. Desde los grandes medios han querido instalar que la rebeldía es por derecha, levantando la figura de Milei, pero nosotros sabemos que no es así, las calles jujeñas lo están demostrando enfrentando el ajuste y defendiendo nuestros derechos, como hicimos las mujeres hace unas semanas en un nuevo aniversario de Ni Una Menos. Desde el Frente de Izquierda queremos ser una alternativa en nuestro distrito y en todo el país frente a los partidos que se preparan para gestionar el ajuste del FMI. En Tres Arroyos vamos a pelear por ser la voz de los de abajo y las de abajo, los que en todos estos años fueron relegados por los gobiernos vecinalistas. Consideramos que en medio de la crisis política y económica que estamos viviendo, las mujeres y las infancias son las más afectadas, como lo indican los índices de pobreza, por eso es urgente declarar la emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que se contemplen licencias en cada lugar de trabajo, o subsidios en caso de estar desocupadas, la construcción de casas transicionales con los equipos técnicos necesarios para la contención y el resguardo de los grupos familiares en riesgo, como también la planificación de viviendas.”

Por otra parte, Gastón planteó qué: “Hace varios años que venimos presentándonos como una opción política construida desde abajo, de izquierda, nuestra lista está conformada por trabajadores de varios sectores y de las localidades, que no tienen representación directa en el Concejo Deliberante, y eso tiene que cambiar, ya que está compuesto por fuerzas políticas que gobiernan para los empresarios del campo y la ciudad, queremos llegar ahí para que por primera vez esté la voz de las y los trabajadores y la juventud. Queremos plantear que se puede transformar la realidad en que vivimos organizándonos desde abajo con la fuerza que las mujeres demostraron conquistando el derecho al aborto, con la fuerza de los trabajadores que hicieron retroceder la reforma laboral y previsional que quería imponer el macrismo y por supuesto con la fuerza arrolladora de la juventud. Nos proponemos avanzar en esta construcción para conquistar la jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana, con un salario iguala la canasta básica familiar, esta medida permitiría que se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, con salarios que rompan la línea de pobreza a la que por primera vez en la historia se encuentran las y los trabajadores, gracias a las prioridades gubernamentales que no son otras que garantizar el pago al F.M.I en detrimento de las mayorías populares”.

Volver