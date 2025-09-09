Volvió la crisis a Anselmo: “La administración desapareció”, dijo el gremio

Néstor García, secretario general del Sindicato de la Carne, habló con LU 24 sobre la delicada situación que atraviesa el frigorífico Anselmo, donde los trabajadores llevan días sin cobrar y sin respuestas por parte de la empresa.

“El problema no es la gente, que siempre puso el cuerpo, ni el gremio. El problema es la administración, que ha sido un desastre”, remarcó García. Denunció que los responsables no atienden llamadas ni brindan certezas, lo que generó gran incertidumbre.

En una asamblea realizada el lunes, los empleados resolvieron no concurrir a trabajar hasta obtener novedades de pago. “Si la situación no cambia, la semana próxima se evaluarán medidas más drásticas, incluso la toma del frigorífico”, advirtió.

García señaló que el establecimiento está preparado para seguir funcionando, pero la falta de gestión amenaza su continuidad. “No vamos a permitir que toquen nada porque creemos que tiene que seguir siendo una fuente laboral muy importante para Tres Arroyos”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que los dueños decreten la quiebra, el dirigente dijo que no hay información oficial. Mencionó como responsables a los empresarios checos, junto con Darío González, a quienes atribuyó “todo el daño dentro del frigorífico”.

Finalmente, planteó que una alternativa sería avanzar hacia una cooperativa, aunque reconoció que sería un camino largo y complejo: “Confío en que Tres Arroyos apoyaría una iniciativa así, pero se necesitan muchos recursos”.

Mientras tanto, la incertidumbre golpea a los trabajadores y a sus familias, que esperan una respuesta inmediata para sostener la fuente laboral.

