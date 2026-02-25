El fútbol de luto: murió el “yerbatero” González

25 febrero, 2026 0

En la últimas horas se supo del fallecimiento, a los 49 años de edad, de Claudio “Yerbatero” González, quien se destacó como jugador de Huracán de nuestra ciudad.

La causa de muerte fue una afección pulmonar.

El oriundo de Posadas dio sus primeros pasos en Bartolomé Mitre de Misiones y disputó el Torneo del Interior con Rosamonte de Apóstoles, club ligado a la histórica yerba mate rojinegra.

Claudio González jugó en Huracán en el año 1999, también pasó por Patronato de Paraná, Talleres de Córdoba y Rosario Central: llegó al club canalla por pedido de Miguel Russo y jugó la Copa Libertadores.

Luego llegó a un grande de Avellaneda, Independiente, donde marcó un recordado gol de chilena.

Pasó también por Cobreloa de Chile y cerró su carrera en General Paz Juniors de Córdoba donde se radicó y fundó un club, que funciona como filial de Talleres.

