El Fútbol Femenino dejó una jornada cargada de goleadas. Huracán, el único local triunfante
Este domingo por la mañana y por la tarde, con las victorias de: Huracán, Independencia, Argentino Junior y El Nacional, se completó la Fecha 8 del Torneo Clausura del Fútbol Femenino.
Recordamos que en la jornada del sábado: Colegiales había triunfado en De La Garma, ante Agrario por 3-0.
Síntesis del domingo:
Olimpo (0) vs El Nacional (5):
En el Complejo Olimpo, las Decanas golearon. Los tantos fueron obra de: Micaela Grippo -2- (uno de penal), Florencia Henríquez, Rocío Mansilla y Nicole Pavón.
Villa del Parque (0) vs Independencia (2):
En el Bosque, fue victoria Ventarrona. Delfina Piovani y Luciana Farina marcaron para Independencia.
Huracán Ciclista (0) vs Argentino Junior (6):
Un set de tenis se completó en A.G.Chaves con la goleada de las Bichitas. Quienes marcaron para la visita fueron: Yanina Ibarlucia -3-, Karen Iñigo de penal, Xiomara Villalba y Liz Zubillaga.
Huracán (2) vs Garmense (0):
En el Bottino, Huracán se hizo fuerte y triunfó con goles de Brenda Lencina y Milena Liébana.
Posiciones Torneo Clausura:
¡HURACÁN, EL NACIONAL Y COLEGIALES A PLAY-OFF! Por sus victorias en esta fecha y los resultados que se dieron, estos tres equipos ya se aseguraron un lugar en la siguiente ronda y restará saber ahora cuál de los tres conjuntos será el 1° del Clausura. Gran campaña de Independencia es 4° tras su victoria ante Villa y tiene medio pie adentro de los Play-Off. Argentino Junior hilvanó su segundo triunfo al hilo y se posiciona de gran manera en vías de clasificarse.
Huracán 20
El Nacional 20
Colegiales 19
Independencia 12
Garmense 11
Olimpo 11
Argentino Junior 9
Villa del Parque 4
Huracán Ciclista 4
Agrario 2
Central 1
Próxima Fecha (N°9) – Torneo Clausura:
Central vs Huracán
Argentino Junior vs Agrario
Colegiales vs Olimpo
Independencia vs Huracán Ciclista
Garmense vs Villa del Parque.
Libre: El Nacional.