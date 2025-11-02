El Fútbol Femenino dejó una jornada cargada de goleadas. Huracán, el único local triunfante

Este domingo por la mañana y por la tarde, con las victorias de: Huracán, Independencia, Argentino Junior y El Nacional, se completó la Fecha 8 del Torneo Clausura del Fútbol Femenino.

Recordamos que en la jornada del sábado: Colegiales había triunfado en De La Garma, ante Agrario por 3-0.

Síntesis del domingo:

Olimpo (0) vs El Nacional (5):

En el Complejo Olimpo, las Decanas golearon. Los tantos fueron obra de: Micaela Grippo -2- (uno de penal), Florencia Henríquez, Rocío Mansilla y Nicole Pavón.

Villa del Parque (0) vs Independencia (2):

En el Bosque, fue victoria Ventarrona. Delfina Piovani y Luciana Farina marcaron para Independencia.

Huracán Ciclista (0) vs Argentino Junior (6):

Un set de tenis se completó en A.G.Chaves con la goleada de las Bichitas. Quienes marcaron para la visita fueron: Yanina Ibarlucia -3-, Karen Iñigo de penal, Xiomara Villalba y Liz Zubillaga.

Huracán (2) vs Garmense (0):

En el Bottino, Huracán se hizo fuerte y triunfó con goles de Brenda Lencina y Milena Liébana.

Posiciones Torneo Clausura:

¡HURACÁN, EL NACIONAL Y COLEGIALES A PLAY-OFF! Por sus victorias en esta fecha y los resultados que se dieron, estos tres equipos ya se aseguraron un lugar en la siguiente ronda y restará saber ahora cuál de los tres conjuntos será el 1° del Clausura. Gran campaña de Independencia es 4° tras su victoria ante Villa y tiene medio pie adentro de los Play-Off. Argentino Junior hilvanó su segundo triunfo al hilo y se posiciona de gran manera en vías de clasificarse.

Huracán 20

El Nacional 20

Colegiales 19

Independencia 12

Garmense 11

Olimpo 11

Argentino Junior 9

Villa del Parque 4

Huracán Ciclista 4

Agrario 2

Central 1

Próxima Fecha (N°9) – Torneo Clausura:

Central vs Huracán

Argentino Junior vs Agrario

Colegiales vs Olimpo

Independencia vs Huracán Ciclista

Garmense vs Villa del Parque.

Libre: El Nacional.

