El fútbol femenino empezó con el empate entre Garmense y Huracán
Este sábado, en De la Garma, con el empate entre Deportivo Garmense y Huracán comenzó el Torneo de Fútbol femenino de Primera División.
Resultado:
Deportivo Garmense 1 – Huracán 1
Goles: Belén Berger para Huracán y Ailín Tirone para Garmense
La fecha cierra este domingo a partir de las 10:30, con los partidos:
Huracán Ciclista – Barra
Colegiales – Agrario
El Nacional – Argentino
Olimpo – Villa del Parque
Central – Deportivo Independencia.