El fútbol femenino empezó con el empate entre Garmense y Huracán

28 marzo, 2026 16

Este sábado, en De la Garma, con el empate entre Deportivo Garmense y Huracán comenzó el Torneo de Fútbol femenino de Primera División.

Resultado:

Deportivo Garmense 1 – Huracán 1

Goles: Belén Berger para Huracán y Ailín Tirone para Garmense

La fecha cierra este domingo a partir de las 10:30, con los partidos:

Huracán Ciclista – Barra

Colegiales – Agrario

El Nacional – Argentino

Olimpo – Villa del Parque

Central – Deportivo Independencia.

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