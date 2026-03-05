El Futbol Femenino ya tiene fixture para la Copa Ciudad

Este jueves, en el Polideportivo de Tres Arroyos, con la presencia del Director de Deportes -Facundo Liebana-, Matias Rossi -organizador- y los delegados de los clubes se sorteo el fixture de la Copa Ciudad de Tres Arroyos del Fútbol Femenino.

La van a jugar los siete equipos del distrito de Tres Arroyos. Ellos son: El Nacional -ultimo Campeón-, Huracàn, Argentino Villa del parque, Central, Colegiales y Olimpo.

La Copa se va a jugar de la siguiente manera: seran dos grupos, el A que lo integra El Nacional, Huracàn Argentino y Villa del parque y el B, Central, Colegiales y Olimpo. Jugaran todos contra todos a una rueda y clasifican a semifinales el primero y segundo de cada grupo. En semifinales, se enfrentan el primero del A con el segundo del B y el primero del B con el segundo del A. Los ganadores juegan la final el 24 de abril, a partir de semifinales en caso de haber empate habra penales, la Copa arranca el 15 de marzo y finaliza el 24 de abril .

Primera fecha:

Villa del Parque – Huracan

Argentino – El Nacional

Central – Colegiales

Libre: Olimpo

El lunes se define en que cancha se juegan los tres partidos y el costo de la entrada.

