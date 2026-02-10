El futbolista Bastian Marchetti, jugará en Gimnasia de La Plata

El jugador de 14 años, Bastian Marchetti, ex-Boca de nuestra ciudad y que actualmente se encontraba jugando en la Academia Mascherano, jugará en Gimnasia de la Plata.

El futbolista surgido de las inferiores de Boca, hace dos años que está jugando en la Academia Mascherano y el viernes 30 fueron del Club Gimnasia a una prueba.

Días más tarde, fue informado que el domingo 1 se tenía que presentar en La Plata, estuvo desde el domingo al pasado miércoles en una prueba y ese mismo día le avisaron que había quedado y ya está entrenando con el “Lobo” de La Plata.

